СК задержал еще двоих фигурантов дела Абызова

Следственный комитет задержал двоих новых фигурантов дела экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом во вторник, 14 июня, сообщил телеканал РЕН ТВ.

В ведомстве пока официально не комментируют информацию. Имена задержанных также не уточняются.

Ранее, 26 июня, стало известно об объявлении в международный розыск и заочном аресте двоих новых фигурантов дела. Сообщалось, что это Владимир Ниязов и Сергей Столяров. Первый обвиняется в участии в преступном сообществе, мошенничестве в особо крупном размере, отмывании денежных средств в особо крупном размере (ст. 174.1 УК РФ) и незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). Второму инкриминируется отмывание денег и незаконное предпринимательство.

Абызова арестовали в марте 2019 года по подозрению в хищении 4 млрд рублей у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». Против него возбудили дело по ч. 2, 3 ст. 210 УК РФ. Действия фигурантов квалифицированы и по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Создание и участие в преступном сообществе, мошенничество»).

Михаил Абызов с 1993 года занимал руководящие посты в ряде компаний топливно-энергетического комплекса. Являлся министром по координации деятельности Открытого правительства России с мая 2012 года. Шесть лет спустя покинул пост в связи с упразднением должности.