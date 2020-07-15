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Трамп заявил о желании встретиться с Путиным до выборов в США

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Дональд Трамп заявил о желании провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным до американских президентских выборов, которые состоятся в ноябре 2020 года. Об этом информирует 15 июля британская газета The Times без указания на источник сообщения.

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Наиболее вероятной датой проведения такой встречи авторы статьи называют 15 сентября — во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В публикации говорится, что во время телефонного разговора 13 июля с главой МИД России Сергеем Лавровым госсекретарь США Майкл Помпео подтвердил желание Трампа провести такую встречу. Во время беседы главы внешнеполитических ведомств обсудили подготовку к встрече лидеров «пятерки» Совбеза ООН.

Официальных сообщений о подготовке возможной встречи Путина и Трампа на полях ГА ООН ни с российской, ни с американской стороны не поступало.

Последний раз Путин и Трамп лично общались более года назад. Это произошло на саммите «двадцатки» в японской Осаке. Переговоры лидеров РФ и США продолжались 1 час 20 минут.

В июне глава Белого дома США заявил, что присутствия президента России Владимира Путина на встрече стран «большой семерки» требует здравый смысл. По его словам, участие России облегчит решение многих проблем.

Президент США решил перенести саммит «большой семерки» с конца июня на сентябрь, а также выразил желание пригласить на него Россию, Индию, Южную Корею и Австралию. По мнению Трампа, в нынешнем составе G7 не представляет весь мир, делая формат устаревшим.

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