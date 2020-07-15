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Информацию о сбросе отходов в море проверят в Коктебеле

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Прокуратура Крыма организовала проверку по публикациям в СМИ о возможных нарушениях законодательства при утилизации жидких бытовых отходов. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, речь идет о сбросе неочищенных канализационных стоков в море в районе поселка Коктебель под Феодосией.

«В ходе проведения проверки с привлечением специалистов будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, а также действиям ответственных должностных лиц при эксплуатации канализационных очистных сооружений», — говорится в сообщении, передает «Крыминформ».

Единственный пляж с «Голубым флагом» в Крыму — это Массандровский пляж в Ялте, ежегодно подтверждающий статус с 2017 года. Почетное звание присваивается пляжным территориям всего мира уже 20 лет за чистоту вод и благоустройство, причем только на один сезон.

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