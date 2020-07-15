Песков не стал комментировать вопрос начислений за вред после ЧП в Норильске

Вопрос о том, что начисления за вред водным объектам из-за ЧП в Норильске могут пойти в федеральный бюджет, находится в компетенции правительства России. Об этом в среду, 15 июля, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это вопрос правительства, я переадресую вас туда. Это не вопрос президента», ― сообщил он журналистам.

Ранее в этот день спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко заявила, что Совет Федерации возьмет на контроль погашение «Норникелем» экологического ущерба после разлива топлива на ТЭЦ в Норильске. При этом она отметила, что средства на его ликвидацию должны перечисляться из бюджета компании, а не из регионального.

Разгерметизация резервуара хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая, после чего 20 тыс. т топлива попало в две реки — Амбарную и Далдыкан. В зоне ЧП был объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

По факту происшествия возбуждены дела о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ), порче земли (ч. 1 ст. 254 УК РФ) и загрязнении вод (ст. 250 РФ), они объединены в одно производство.

В «Норникеле» заявили 2 июля, что основные работы по ликвидации последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске будут окончены до наступления зимы.

Росприроднадзор оценил ущерб экологии от разлива нефтепродуктов в Норильске в 148 млрд рублей. В «Норникеле» же заявили о готовности оспорить озвученный размер ущерба после ЧП. Однако компания подтвердила обязательства ликвидировать последствия аварии за свой счет.