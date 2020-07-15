Совфед проконтролирует погашение экологического ущерба «Норникелем»

Совет Федерации возьмет на контроль погашение «Норникелем» экологического ущерба после разлива топлива на ТЭЦ в Норильске. Средства должны перечисляться из бюджета компании, а не из регионального. Соответствующее поручение профильным комитетам дала спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко в среду, 15 июля.

«Я прошу дать поручение комитету по бюджету и финансовым рынкам, чтобы при этом (погашение ущерба «Норникелем». — Ред.) не был нанесен ущерб бюджету Красноярского края — и региональному, и местному. Если уж допустили такую ситуацию, тогда за счет акционеров, за счет прибыли, но не в ущерб бюджету. Надо отработать механизм таким образом, чтобы Красноярский край не пострадал», — сказала она на заседании Совфеда.

Матвиенко также призвала рассмотреть источники, из которых российская горно-металлургическая компания будет возмещать экологический ущерб. Аналогичное поручение спикер Совфеда дала комитету по региональной политике.

Разгерметизация резервуара хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая, после чего 20 тыс. т топлива попало в две реки — Амбарную и Далдыкан. В зоне ЧП был объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

По факту происшествия возбуждены дела о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ), порче земли (ч. 1 ст. 254 УК РФ) и загрязнении вод (ст. 250 РФ), они объединены в одно производство.

В «Норникеле» заявили 2 июля, что основные работы по ликвидации последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске будут окончены до наступления зимы.

Росприроднадзор оценил ущерб экологии от разлива нефтепродуктов в Норильске в 148 млрд рублей. В «Норникеле» же заявили о готовности оспорить озвученный размер ущерба после ЧП. Однако компания подтвердила обязательства ликвидировать последствия аварии за свой счет.