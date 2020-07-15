Песков прокомментировал планы Путина на отпуск

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 15 июля, заявил, что ему ничего неизвестно о планах российского лидера Владимира Путина на отпуск.

При этом он отметил, что рабочее расписание в ближайшее время у президента очень насыщенное. Песков также подчеркнул, что при возможности он сам обязательно уйдет в отпуск, но планов таких пока не строил.

«Мне пока ничего неизвестно об отпуске президента. Значит, пока планы на краткосрочные и среднесрочные перспективы рабочие достаточно насыщенные. Что касается меня лично, то тоже планы не строил. Пока не знаю, если будет возможность, то уйду в отпуск. В отпуск надо ходить», — сказал пресс-секретарь.

В сентябре прошлого года Песков рассказал о том, что у Путина не бывает полноформатных выходных дней. По его словам, вопросы, которые требуют решения президента, возникают постоянно, а документооборот не останавливается. Однако, «как и все, когда предоставляется возможность», президент отдыхает, занимается спортом, встречается с родными и близкими.

Глава государства в ходе прямой линии в июне прошлого года, рассказывая об отдыхе, отметил, что ему хотелось бы провести отпуск «свободно и неузнаваемо», при этом он понимает, что это нереалистичный сценарий.

В конце марта 2019-го Путин отдохнул в Туве. По словам главы республики Шойбана Кара-оола, президент самостоятельно готовил шашлык по своему секретному рецепту и не рассказал о способе маринования мяса.