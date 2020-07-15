Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Госдума отказалась снимать с рассмотрения поправку о трехдневном голосовании
Общество
Общая задолженность по алиментам в России достигла 156 млрд рублей
Мир
Посол Армении опроверг намерение запросить у РФ дополнительные поставки оружия
Мир
Минтранс Турции заявил о возобновлении авиасообщения с Россией с 15 июля
Общество
ФСИН возобновила прием посылок и передач заключенным

Песков прокомментировал планы Путина на отпуск

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 15 июля, заявил, что ему ничего неизвестно о планах российского лидера Владимира Путина на отпуск.

Сибирские выходные
Перед рабочей поездкой в Сибирский федеральный округ президент отдохнул в горах Тувы

При этом он отметил, что рабочее расписание в ближайшее время у президента очень насыщенное. Песков также подчеркнул, что при возможности он сам обязательно уйдет в отпуск, но планов таких пока не строил.

«Мне пока ничего неизвестно об отпуске президента. Значит, пока планы на краткосрочные и среднесрочные перспективы рабочие достаточно насыщенные. Что касается меня лично, то тоже планы не строил. Пока не знаю, если будет возможность, то уйду в отпуск. В отпуск надо ходить», — сказал пресс-секретарь.

В сентябре прошлого года Песков рассказал о том, что у Путина не бывает полноформатных выходных дней. По его словам, вопросы, которые требуют решения президента, возникают постоянно, а документооборот не останавливается. Однако, «как и все, когда предоставляется возможность», президент отдыхает, занимается спортом, встречается с родными и близкими.

Глава государства в ходе прямой линии в июне прошлого года, рассказывая об отдыхе, отметил, что ему хотелось бы провести отпуск «свободно и неузнаваемо», при этом он понимает, что это нереалистичный сценарий.

В конце марта 2019-го Путин отдохнул в Туве. По словам главы республики Шойбана Кара-оола, президент самостоятельно готовил шашлык по своему секретному рецепту и не рассказал о способе маринования мяса.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020