Песков рассказал о выходных днях Путина

У президента России Владимира Путина не бывает полноформатных выходных дней. Об этом на брифинге в пятницу, 20 сентября, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Идут доклады по линии ведомств, возникают вопросы, которые требуют решения президента. Документооборот не останавливается», — заявил он журналистам.

Однако, по словам Пескова, Путин отдыхает, занимается спортом, встречается с родными и близкими, «как и все, когда предоставляется возможность».

Ранее 20 июня в ходе «прямой линии» глава государства заявил, что ему не надоела его работа. Отвечая на вопрос, как он борется с ленью, президент отметил, что есть только один способ ее преодолеть — начать работать. При этом Путин подчеркнул, что психологи считают лень вполне нормальным состоянием, сигналом организма о необходимости отдыха.

В конце марта Путин отдыхал в Туве. По словам главы республики Шойбана Кара-оола, президент самостоятельно готовил шашлык по своему секретному рецепту и не рассказал, как он маринует мясо.