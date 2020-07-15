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В Томске возбудили дело об организации экстремистской деятельности

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Томской области возбуждено уголовное дело об организации деятельности запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального управления Следственного комитета России (СК РФ) 15 июля.

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«По предварительным данным, с июля 2017 года по июль 2020 года в закрытом административно-территориальном образовании город Северск Томской области группа лиц организовала деятельность местной религиозной организации «Свидетелей Иеговы». <…> Деятельность этой организации осуществлялась посредством проведения закрытых конспиративных собраний, распространения экстремистской литературы, а также организации работы по вербовке и вовлечению новых участников из числа жителей города Северска», — говорится в сообщении.

Предположительный организатор задержан и в настоящий момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Также возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 282.1 («Организация деятельности экстремистской организации»).

Ранее, 9 июля, в Астрахани задержали руководителей ячейки запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы». СК возбудил уголовное дело в отношении четырёх местных жителей. Подозреваемые распространяли экстремистскую литературу. Зная о запрете деятельности, продолжали проводить собрания используя меры конспирации, в том числе с помощью видеоконференций.

20 апреля 2017 года Верховный суд РФ признал российское представительство «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и запретил его работу на территории страны. Всё имущество было конфисковано.

На момент запрета в организации состояли более 2,2 тыс. религиозных групп, в которые могли входить около 175 тыс. человек.

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