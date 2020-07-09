В Астрахани задержали руководителей ячейки «Свидетелей Иеговы» (запрещена в РФ)

В Астрахани задержали руководителей ячейки запрещённой в России организации «Свидетели Иеговы». СК возбудил уголовное дело в отношении четырёх местных жителей. Подозреваемые распространяли экстремистскую литературу. Зная о запрете деятельности, продолжали проводить собрания используя меры конспирации, в том числе с помощью видеоконференций. Следователи совместно с сотрудниками ФСБ и полиции провели 27 обысков. Трое фигурантов заключены под стражу. Задержанная женщина отправлена под домашний арест.