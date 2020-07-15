Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении армянского военного объекта

Об уничтожении военного объекта и военной техники вооруженных сил Армении в товузовском направлении границы сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана, передает в среду, 15 июля, «РИА Новости».

«В ходе боевых действий в направлении Товузского района 14 июля точным огнем наших подразделений был уничтожен еще один военный объект вооруженных сил Армении – опорный пункт роты», — заявил глава пресс-службы азербайджанского военного ведомства полковник Вагиф Даргяхлы.

Он также отметил, что «для пресечения боевой деятельности противника», была уничтожена «боевая техника вооруженных сил Армении».

Военное ведомство Азербайджана разместило видеокадры операций на своем сайте.

14 июля в результате обстрелов со стороны Азербайджана погибли два армянских офицера, сообщил пресс-секретарь минобороны республики Шушан Степанян. Ранее в этот день Баку обвинил Ереван в обстреле из крупнокалиберного вооружения и артиллерии приграничных сел Азербайджана и сообщил о смерти двух своих высокопоставленных офицеров.

12 июля в Товузском районе Азербайджана на границе с Арменией начались вооруженные столкновения. В минобороны Азербайджана заявили, что огонь открыли ВС Армении. Армянское оборонное ведомство утверждало, что азербайджанская сторона пыталась захватить опорный пункт. В ходе боев погибли трое военных Азербайджана

Глава МИД России Сергей Лавров призвал своих коллег в Баку и Ереване к немедленному прекращению огня. МИД Турции в свою очередь призвал армянскую сторону «опомниться» и выразил готовность помочь Азербайджану.

Отношения между Азербайджаном и Арменией остаются обостренными из-за Нагорного Карабаха. В феврале 1988 года эта автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР.

В ходе вооруженного конфликта 1992–1994 годов Баку потерял контроль над регионом и рядом прилегающих к нему районов. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с сопредседателями — Россией, США и Францией.