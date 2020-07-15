Россия в ближайшие дни возобновит транспортное сообщение с Белоруссией

Россия и Белоруссия возобновят транспортное сообщение в ближайшие дни, заявил во вторник, 14 июля, белорусский премьер-министр Роман Головченко по итогам встречи с главой российского правительства Михаилом Мишустиным в Москве.

Он отметил, что пока российские коллеги не называют конкретных сроков и «просят подождать официального решения».

«Мы поднимали этот вопрос. Российская сторона мониторит ситуацию, исходя из своей эпидемиологической обстановки», — цитирует Головченко «РИА Новости».

Ранее российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев говорил, что границы между странами откроют летом. В свою очередь, белорусский посол Владимир Семашко говорил о конце июля — начале августа.

Мезенцев подчеркнул, что дипломаты обеих стран не должны даже невольно оказывать давление на главного государственного санитарного врача Белоруссии и на Роспотребнадзор.

В Кремле выражали надежду на понимание со стороны Минска, мотивируя это необходимыми мерами по противодействию коронавирусу. Вместе с тем президент Белоруссии Александр Лукашенко такой шаг раскритиковал и заявил, что Москва закрыла границу в одностороннем порядке.