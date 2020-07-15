Российский боец UFC Петр Ян вызвал на бой экс-чемпиона Генри Сехудо

Российский чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян вызвал на бой бывшего двойного чемпиона промоушена Генри Сехудо.

После победы нокаутом над Жозе Альдо на турнире UFC 251, когда российский боец завоевал чемпионский пояс, Сехудо высказал оскорбления в его адрес.

«Поздравляю тебя Петр Ян, но ты все равно отстой. С тройным чемпионом ты не продержался дольше двух раундов. Ты похож на уродливую картошку», — написал американец.

Ян не оставил эти слова без ответа.

«У тебя был шанс подраться со мной, убогий. Но ты выбрал более простой вариант и просто сбежал. А теперь гавкаешь с безопасного расстояния, клоун. Возвращайся в бои, и я снова отправлю тебя на пенсию», — заявил он в своем Twitter.

Сехудо объявил о завершении карьеры после победы над Домиником Крузом на турнире UFC 249 в мае 2020 года.

Российский боец смешанного стиля Петр Ян в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг) победил бразильца Жозе Альдо. Бой состоялся 12 июля на Бойцовском острове в Абу-Даби. 27-летний россиянин победил в пятом раунде техническим нокаутом.