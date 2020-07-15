Прямой эфир

Российский боец UFC Петр Ян вызвал на бой экс-чемпиона Генри Сехудо

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян вызвал на бой бывшего двойного чемпиона промоушена Генри Сехудо.

Петр — первый: Ян стал новым российским чемпионом UFC
Победа над легендой смешанных единоборств Жозе Альдо позволила бойцу из РФ вписать свое имя в историю

После победы нокаутом над Жозе Альдо на турнире UFC 251, когда российский боец завоевал чемпионский пояс, Сехудо высказал оскорбления в его адрес.

«Поздравляю тебя Петр Ян, но ты все равно отстой. С тройным чемпионом ты не продержался дольше двух раундов. Ты похож на уродливую картошку», — написал американец.

Ян не оставил эти слова без ответа.

«У тебя был шанс подраться со мной, убогий. Но ты выбрал более простой вариант и просто сбежал. А теперь гавкаешь с безопасного расстояния, клоун. Возвращайся в бои, и я снова отправлю тебя на пенсию», — заявил он в своем Twitter.

Сехудо объявил о завершении карьеры после победы над Домиником Крузом на турнире UFC 249 в мае 2020 года.

Российский боец смешанного стиля Петр Ян в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг) победил бразильца Жозе Альдо. Бой состоялся 12 июля на Бойцовском острове в Абу-Даби. 27-летний россиянин победил в пятом раунде техническим нокаутом.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020