Россиянин Петр Ян победил бразильца Альдо и завоевал титул чемпиона UFC

Российский боец смешанного стиля Петр Ян в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг) победил бразильца Жозе Альдо.

Бой состоялся 12 июля на Бойцовском острове в Абу-Даби. 27-летний россиянин победил в пятом раунде техническим нокаутом.

Как отмечает РЕН ТВ, преимущество было на стороне Яна на протяжении всего первого раунда. Под конец временного отрезка ему даже удалось уложить Альдо на канвас.

Второй раунд прошел при доминировании бразильца. Однако в последующем россиянин удерживал преимущество, проводя серии мощных ударов и сумев вымотать соперника к пятому раунду.

Под конец последнего временного отрезка Альдо уже не смог защищаться, и судьи приняли решение остановить бой.

27-летний Петр Ян – бывший чемпион АСВ в легчайшем весе. За карьеру он провел 16 боев, из них 7 – в UFC. На его счету всего одно поражение.

33-летний Жозе Альдо – экс-чемпион UFC в полулегком весе, а также бывший чемпион по версии WEC в полулегком весе. Провел 24 боя, среди них – 6 поражений.

Ранее в воскресенье сообщалось, что российский тяжеловес Максим Гришин проиграл в дебютном поединке на чемпионате UFC 251 поляку Марчину Тыбуре.