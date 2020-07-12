Российский боец Гришин проиграл поляку Марчину Тыбуре на UFC 251

Российский тяжеловес Максим Гришин проиграл в дебютном поединке на Абсолютном бойцовском чемпионате UFC 251 поляку Марчину Тыбуре.

Представитель Польши был признан победителем решением судей, двое из которых выставили счет 30:27 в пользу Марчина, а третий — 30:26.

На счету 36-летнего Гришина 30 побед, восемь поражений и два ничейных результата в ММА, в UFC этот бой для россиянина был первым, пишет 12 июля «Газета.ру».

12 июля на «Бойцовском острове» бой за титул чемпиона UFC в легчайшем весе проведут Петр Ян и Жозе Альдо. Трансляция поединка на РЕН ТВ начнется в 05:30.