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Российский боец Гришин проиграл поляку Марчину Тыбуре на UFC 251

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Фото: REUTERS/UFC
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Российский тяжеловес Максим Гришин проиграл в дебютном поединке на Абсолютном бойцовском чемпионате UFC 251 поляку Марчину Тыбуре.

Представитель Польши был признан победителем решением судей, двое из которых выставили счет 30:27 в пользу Марчина, а третий — 30:26.

На счету 36-летнего Гришина 30 побед, восемь поражений и два ничейных результата в ММА, в UFC этот бой для россиянина был первым, пишет 12 июля «Газета.ру».

12 июля на «Бойцовском острове» бой за титул чемпиона UFC в легчайшем весе проведут Петр Ян и Жозе Альдо. Трансляция поединка на РЕН ТВ начнется в 05:30.

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