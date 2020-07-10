Пётр Ян и Жозе Альдо сразятся за титул чемпиона UFC 12 июля

Пётр Ян и Жозе Альдо сразятся за титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Встреча состоится 12 июля на «Бойцовском острове». Искусственный остров построили специально для поединков UFC. Подготовку к бою россиянин проходил в Таиланде. Сам Ян отмечает: противника нельзя недооценивать. Жозе Альдо — легенда UFC, из 34 боёв в его карьере победой закончились 28. Бой Петра Яна и Жозе Альдо покажет телеканал РЕН ТВ. Трансляция поединка начнётся утром 12 июля.



