На митингах в Белоруссии задержали более ста человек

В ходе несанкционированных акций протеста, прошедших во вторник, 14 июля, по всей Белоруссии были задержаны более ста человек. Митинги начались после отказа ЦИК Белоруссии зарегистрировать кандидатами в президенты республики Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на незарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр «Весна».

В рамках предвыборной компании ЦИК во вторник зарегистрировал пять кандидатов в президенты, при этом двум претендентам в регистрации было отказано – экс-главе Белгазпромбанка Бабарико и бывшему руководителю администрации Парка высоких технологий Цепкало.

Сразу после этого в соцсетях и Telegram-каналах начали распространяться призывы в знак протеста выйти на улицы. Около 20.00 мск после нескольких стычек с ОМОН протестующих начали задерживать.

Митинги прошли в Минске, где больше всего задержанных – более 70, Гомеле, Бресте, Пружанах, Солигорске, Бобруйске.

В разных районах Минска люди выстраивались в «цепи солидарности». Из-за скопления людей некоторые станции метро в центре столицы были закрыты, а также перекрыты проспект Независимости, проспект Победителей, площадь Победы и улица Немига.

Однако ближе к полуночи центральные улицы Минска практически опустели, там можно было встретить только случайных прохожих и молодежь, которая обычно проводит время в центре города, передает корреспондент агентства. При этом в центре города остаются несколько припаркованных у обочин автозаков, возле которых дежурят сотрудники ОМОН.

Перекрытые из-за протестных акций, дороги после полуночи открыли и передвигаться по центру на машине можно свободно. Наземный общественный транспорт до половины первого ночи по местному времени ходил по графику, но были закрыты несколько станций метро в центре столицы, в том числе станция «Немига».

Претендент на пост главы государства Виктор Бабарико и его сын Эдуард Бабарико находятся в СИЗО с 19 июня. До их задержания в головном здании Белгазпромбанка 11 июня прошли обыски, было возбуждено два уголовных дела об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. О предъявлении им обвинений стало известно 22 июня. 18 июня в дом Бабарико пришли с обысками, а его самого вместе с сыном доставили на допрос. По этому делу задержано около 20 человек, многие из них в показаниях называют Виктора Бабарико автором преступной схемы.

Выборы в Белоруссии назначены на 9 августа, действующий глава государства Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок.