В России истекает срок уплаты подоходного налога

Срок уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) истекает 15 июля, при этом подавать декларацию в текущем году можно до конца этого месяца, сообщает в среду, 15 июля, «РИА Новости».

В этом году срок уплаты налога остался неизменным, но из-за эпидемии коронавируса власти России продлили срок подачи налоговых деклараций до конца июля. Обычно срок подачи истекает 30 апреля.

В большинстве случаев подоходный налог за налогоплательщиков исчисляет и платит налоговый агент. Для большинства им является работодатель, а значит он и подает декларацию. Однако в случаях, когда налоговый агент не определен или его нет, налогоплательщик обязан подать декларацию по специальной форме 3-НДФЛ, рассчитать и уплатить налог.

В случае, если он сделает это неправильно — налоговая инспекция скорректирует расчет и пришлет уведомление.

Подать 3-НДФЛ можно как в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика на сайте налоговой службы, так и в традиционной бумажной форме, лично явившись в налоговую инспекцию. Предоставить декларацию необходимо, если человек в прошлом году получил доход от продажи имущества, находившегося в собственности менее 3 лет; от сдачи имущества в аренду. Налогами облагаются также доходы от источников за пределами России и разного рода выигрыши.

Базовая ставка НДФЛ в России составляет 13%, но помимо этого, действует еще четыре вида ставок подоходного налога. Так, процентные доходы по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, облагаются по ставке 9%. По ставке 15% облагаются дивиденды, полученные от российских организаций физическими лицами, которые не являются налоговыми резидентами РФ. Доходы физических лиц – нерезидентов, полученные от источника в России, облагаются по ставке 30%. А по максимальной ставке 35% облагаются крупные выигрыши, полученные в ходе различных рекламных конкурсов, а также некоторые процентные доходы.

Если декларация не представлена в срок, то штраф составит 5% от неуплаченной в срок суммы налога за каждый месяц, но не более 30% указанной суммы и не менее 1 000 рублей. Штраф за неуплату НДФЛ – 20% от суммы налога.

23 июня во время обращения к россиянам президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить налог для тех, кто зарабатывает больше 5 млн рублей в год. Для них ставка налога на доходы физических лиц поднимется с 13% до 15%. По словам главы государства, такая система налогообложения позволит дополнительно привлечь в бюджет около 60 млрд рублей. Эти средства глава государства предложил направить на лечение тяжелобольных детей и «окрасить», то есть защитить от любого другого использования.