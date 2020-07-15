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В России предложили упростить приватизацию госнедвижимости

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В России предложили упростить приватизацию, а также выкуп малым и средним бизнесом арендуемых объектов культурного наследия. В комитете по экономической политике Совета Федерации подготовили соответствующий законопроект.

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Согласно документу, подобные изменения помогут вовлечь такие объекты в хозяйственный оборот, а также обеспечит их восстановление и сохранение. Изменения также призваны поддержать бизнес и устранить противоречия в законодательстве и правовую неопределенность, возникшую в 2018 году.

Тогда Верховный суд указал, что приобретение объекта культурного наследия, находящегося в публичной собственности, может осуществляться только способами, указанными в законе о приватизации.

При этом особенности участия именно субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в процедуре отчуждения им не регулируются, они предусмотрены другим актом, говорится в пояснительной записке.

Для устранения вышеуказанных пробелов в Совфеде предлагают продавать объекты в зависимости от их состояния, а решение по занимаемым ими земельным участкам принимать исходя из этого.

Так, для зданий в удовлетворительном виде предлагается отказаться от конкурсных процедур, и провести приватизацию через аукцион вместе с прилегающей землей. Что касается сооружений в плохом состоянии, предлагается внести новые правила — продавать их по итогам конкурса и без одновременного отчуждения земли под ними.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Право на выкуп: в РФ предлагают упростить приватизацию госнедвижимости

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