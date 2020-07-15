Право на выкуп: в РФ предлагают упростить приватизацию госнедвижимости

В России предлагают упростить приватизацию, а также выкуп малым и средним бизнесом арендуемых объектов культурного наследия. Соответствующий законопроект подготовили в комитете по экономической политике Совета Федерации. В документе говорится, что изменения позволят вовлечь такие объекты в хозяйственный оборот и обеспечить их сохранение и восстановление. В Минфине заявили: дифференцированный подход к приватизации имущества уже предусмотрен законом. В Минэке считают, что предлагаемые механизмы позволят повысить эффективность продажи госсобственности и обеспечить бюджет стабильным источником доходов. Эксперты разошлись в оценках инициативы: с одной стороны, такие объекты обладают высоким инвестиционным потенциалом, с другой, запускать массовую продажу несколько неосмотрительно.

Курс на упрощение

В рамках изменений предлагается установить ряд способов приватизации объектов, включенных в единый госреестр культурного наследия народов России, а также реализации субъектами МСП преимущественного права на выкуп таких арендуемых зданий. Инициатором поправок в закон о приватизации государственной и муниципальной собственности и Земельный кодекс РФ выступил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

Изменения призваны поддержать бизнес, а также устранить противоречия в законодательстве и правовую неопределенность, возникшую в 2018 году. Тогда Верховный суд указал, что приобретение объекта культурного наследия, находящегося в публичной собственности, может осуществляться только способами, указанными в законе о приватизации. Но особенности участия именно субъектов МСП в процедуре отчуждения им не регулируются, они предусмотрены другим актом, говорится в пояснительной записке.

Также в действующем законодательстве есть противоречия, препятствующие приватизации объектов культурного наследия, к которым относятся памятники и ансамбли, представляющие собой недвижимое имущество — здания, строения и сооружения. С одной стороны, они отчуждаются вместе с занимаемой им земельной площадью только на основе конкурса, а с другой — такой участок подлежит продаже или сдаче в аренду лишь на аукционе.

Кроме того, отмечается, что сейчас предусмотрена только реализация объектов, которые требуют реконструкции из-за неудовлетворительного состояния, то есть затрат на ремонтные, реставрационные работы и приспособления для современного пользования. Особенности приватизации зданий, не требующих мероприятий по их сохранению и восстановлению, не учтены в законодательстве.

Для устранения вышеуказанных пробелов в Совфеде предлагают продавать объекты в зависимости от их состояния. А решение по занимаемым ими земельным участкам принимать исходя из этого, следует из документа. Так, для зданий в удовлетворительном виде предлагается отказаться от конкурсных процедур, и провести приватизацию через аукцион вместе с прилегающей землей. А для сооружений в плохом состоянии внести новые правила — продавать их по итогам конкурса и без одновременного отчуждения земли под ними. При этом новому собственнику участок предоставят исключительно в аренду на срок выполнения ряда условий, а после их воплощения ему будет даваться право выкупа.

Вместе с тем, в пояснительной записке отмечается, что поправки не предполагают установления дополнительного способа приватизации для субъектов МСП. Они лишь исключают из особенностей приватизации объектов культурного наследия их продажу на конкурсе для бизнеса. Это позволит установить для малых и средних компаний преимущественное право на выкуп арендуемых площадей с соблюдением всех требований для их использования. Передача в руки частных организаций широко используется в общемировой практике.

В целом предлагаемые поправки позволят вовлечь объекты культурного наследия в хозяйственный оборот и обеспечить их сохранение и восстановление, говорится в документе.

Выгоды и риски

В пресс-службе Минфина «Известиям» сообщили: законопроект, предусматривающий указанные нормы, на рассмотрение к ним не поступал. Там добавили, что дифференцированный подход к приватизации объектов культурного наследия уже предусмотрен законом. Приоритетное право участия субъектов МСП в отчуждении также прописано в законодательстве.

В отношении приватизации таких объектов, без привязки к законопроекту, о котором говорят «Известия», целью министерства будет скорее сохранение исторических зданий, чем получение экономического эффекта от их продажи, отметили в пресс-службе. Всего в 2019 году поступления в бюджет от реализации федерального имущества составили 4,7 млрд рублей, за первое полугодие этого года — 3,2 млрд.

Предлагаемые механизмы позволят повысить эффективность продажи государственного и муниципального имущества, обеспечив бюджет стабильным источником доходов, заявили «Известиям» в Минэке. Там добавили, что в действующем законе о приватизации не учтены особенности отчуждения таких объектов.

В пресс-службе министерства проинформировали: в 2020 — 2022 годах планируется приватизировать около 1,5 тыс. объектов. При этом поступления в федеральный бюджет доходов от их продажи без учета стоимости акций крупнейших компаний, ожидаются в размере 3,6 млрд рублей ежегодно.

«Известия» направили запросы в пресс-службы Минкультуры и Росимущества.

Приватизация исторических зданий однозначно востребована среди представителей малого и среднего бизнеса, уверен президент «Опоры России» Александр Калинин. С его точки зрения, сложность процедуры покупки такой недвижимости сдерживает инвестиции. В том числе в их восстановление или благоустройство территории, поскольку у предпринимателей нет уверенности, что они смогут вести бизнес в историческом комплексе в долгосрочной перспективе.

Проблема в том, что многие чиновники из-за забюрократизированности и размытости процедуры продажи объектов культурного наследия, правил их использования, не готовы брать на себя ответственность за их передачу частым организациям, добавил Александр Калинин. Из-за этого, с одной стороны, разрушаются здания, с другой, не развивается бизнес, прежде всего, туристический, резюмировал он.

Объекты культурного наследия, действительно, обладают высоким инвестиционным потенциалом и пользуются спросом среди бизнеса и частных лиц, однако чрезмерно упрощать процедуру приватизации и запускать массовую продажу несколько неосмотрительно, полагает член экспертного совета при Госдуме по эффективному управлению и повышению производительности труда Николай Калмыков. Есть риск, что при переходе в собственность исторических памятников доступ к ним граждан будет ограничен. Такая проблема есть, например, в некоторых странах Европы, где собственники, условно говоря, замков и шале не всегда горят желанием водить экскурсии, напомнил эксперт.

Вместе с тем он добавил, что есть и альтернативные механизмы, которые позволяют вести бизнес «вдолгую», но не предполагают переход объектов в частные руки. Например, долгосрочная аренда, концессии, совместная эксплуатация и так далее, предложил Николай Калмыков.