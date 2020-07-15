Племянница Трампа в своей книге усомнилась в его психологическом здоровье

Племянница президента США Дональда Трампа Мэри Трамп в своей новой книге выступила с утверждением, что американский лидер из-за негативного влияния семьи лишен способности сопереживать другим людям и страдает от множества комплексов.

Книга родственницы главы государства «Слишком много и никогда не достаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире» поступила в продажу во вторник, 14 июля, сообщает ТАСС.

Мэри Трамп, которая имеет докторскую степень по клинической психологии, отмечает, что одним из факторов, сформировавших мировоззрение Дональда Трампа в детские годы, было стремление избежать неодобрения со стороны отца. По словам автора, условия, в которых рос и воспитывался будущий американский лидер, лишили его способности сопереживать, а также обрубили его связь в реальным миром.

Племянница Трампа пишет, что у того имеются «все девять клинических признаков самовлюбленности».

«Дело в том, что патологии Дональда носят столь комплексный характер, а его поведение порой настолько необъяснимо, что для того, чтобы поставить точный и взвешенный диагноз, потребовалось бы проведение целого набора психологических и нейрофизиологических тестов, на которые он никогда не согласится», — пишет автор.

По ее словам, самолюбие Трампа «очень хрупкое и постоянно должно чем-то подкрепляться, потому что глубоко внутри он отдает себе отчет в том, что не является тем, кем хочет казаться».

Племянница президента США подчеркивает, что самовлюбленность хозяина Белого дома не позволяет ему здраво смотреть на вещи и принимать решения, исходя из складывающейся ситуации или руководствуясь четкой стратегией.

Ранее сообщалось, что суд американского города Покипси (штат Нью-Йорк) разрешил племяннице президента США Дональда Трампа Мэри Трамп давать интервью или обсуждать свою книгу.

Ранее, 7 июля, в Белом доме книгу Мэри Трамп назвали лживой.