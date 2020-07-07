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В Белом доме назвали книгу племянницы Трампа лживой

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Фото: Global Look Press/Stefani Reynolds/CNP/AdMedia
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Книга племянницы президента США Дональда Трапма Мэри Трамп содержит смехотворные и ложные утверждения. Об этом заявила во вторник, 7 июля, пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани во время брифинга.

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«Это смехотворные и абсурдные утверждения, которые не имеют абсолютно никакого отношения к правде. Мы еще не видели книгу, но в ней много лжи», — цитирует ее издание Mediaite.

Мэри Трамп является дочерью старшего брата Трампа — Фреда Трампа – младшего, который скончался в 1981 году после сердечного приступа.

Ее книга «Слишком много и никогда не хватает: Как моя семья создала самого опасного человека в мире» (Too Much And Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man) выйдет 14 июля. Ожидается, что в ней племянница американского лидера, в числе прочего, обвинит своих дядю и деда в причастности к смерти ее отца.

Запрета издания книги ранее добивался младший брат президента США Роберт Трамп — из-за возможного разглашения Мэри некой секретной информации о наследстве. Однако позже суд разрешил выпуск мемуаров.

23 июня вышла в свет книга экс-советника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома». Ее публикация неоднократно откладывалась из-за заявлений Белого дома о наличии в ней секретных данных, а также требований убрать оскорбления в адрес Трампа.

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