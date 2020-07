Названа дата начала продаж книги племянницы Трампа

Книга племянницы Дональда Трампа Мэри Трамп «Слишком много и никогда не хватает: Как моя семья создала самого опасного человека в мире» (Too Much And Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man) выйдет в свет 14 июля. Об этом сообщает 6 июля издание USA Today.

«Дата выхода семейной книги Мэри Трамп перенесена на 14 июля, на две недели раньше срока», — говорится в сообщении. Сроки перенесены, по информации издателя, в связи с «высоким спросом и чрезвычайным интересом» к книге.

Мэри является дочерью старшего брата Трампа — Фреда Трампа-младшего. Интернет-магазины, описывая ее книгу, отмечают, что автор намерена «пролить свет на мрачную историю» семьи действующего американского лидера.

Издание опубликовало заявление Мэри Трамп, в котором она назвала попытку запрета издания своей книги «актом <...>, направленным на то, чтобы заткнуть рот обычному гражданину». По ее словам, этот инцидент лишь один из немногих «в серии тревожных актов, которые уже дестабилизировали расколотую нацию перед лицом глобальной пандемии».

Племянница Дональда Трампа оказалась втянута в судебную тяжбу из-за публикации своей книги. Запрета издания добивался младший брат президента США Роберт Трамп — из-за возможного разглашения Мэри некой секретной информации о наследстве.

Суд в Покипси (штат Нью-Йорк) удовлетворил иск младшего брата Трампа и запретил издавать книгу, но апелляционный суд снял запрет, объяснив это тем, что Simon&Schuster уже напечатало около 75 тыс. экземпляров.

2 июля сообщалось, что апелляционный суд штата Нью-Йорк отменил решение суда в Покипси о запрете издания книги.