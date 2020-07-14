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Суд в Нью-Йорке разрешил племяннице Трампа рассказывать о своей книге

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Суд американского города Покипси (штат Нью-Йорк) разрешил племяннице президента США Дональда Трампа Мэри Трамп давать интервью или обсуждать свою книгу, публикация которой запланирована на 14 июля.

Речь идет о книге «Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире». Теперь Мэри Трамп и ее представителям воспрещается публиковать, печатать или распространять текст произведения и отрывки из него, однако из текста постановления исключена формулировка «предоставлять описание или воспоминания любому другому человеку».

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При этом упомянутый выше запрет не распространяется на издательский дом Simon and Schuster, который уже напечатал и отправил заказчикам более 600 тыс. экземпляров данной книги. Судья считает, что в сложившихся обстоятельствах отзыв всех книг из магазинов, библиотек и с цифровых накопителей является невыполнимой задачей.

В книге Мэри Трамп, которая является клиническим психологом по образованию, характеризует Дональда Трампа как самовлюбленного человека, поступки которого часто необъяснимы. Отмечается, что младший брат президента Роберт Трамп добивается того, чтобы суд запретил издание книги, пишет ТАСС.

7 июля сообщалось, что племянница американского президента Мэри Трамп в своих мемуарах рассказывает, что Дональд Трамп с детства демонстрировал готовность обманывать, и даже экзамены за него сдавал другой человек.

Ранее в этот день в Белом доме книгу Мэри Трамп назвали лживой.

Мэри Трамп является дочерью старшего брата Трампа — Фреда Трампа – младшего, который скончался в 1981 году после сердечного приступа. Ее книга «Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире» (Too Much And Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man) выйдет 14 июля.

Ожидается, что в ней племянница американского лидера в числе прочего обвинит своих дядю и деда в причастности к смерти ее отца.

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