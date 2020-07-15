Мурашко провел рабочую встречу с послом США в РФ Джоном Салливаном

Глава Минздрава России Михаил Мурашко провел рабочую встречу с послом США в Москве Джоном Салливаном по вопросам актуальной эпидемиологической ситуации, сложившейся в РФ и США.

Стороны обсудили динамику распространения коронавируса в двух странах особенности развития инфекции в отдельных регионах, а также вопросы оказания своевременной и качественной медицинской помощи пациентам с COVID-19 и людям, находящимся в зоне риска.

Мурашко предложил провести совещание с участием представителей экспертного сообщества двух государств в формате видеоконференцсвязи для обмена опытом в области профилактики, диагностики и лечения коронавируса.

«Несмотря на то, что показатели летальности от коронавирусной инфекции в России невысокие, нам важна каждая человеческая жизнь, и мы хотели бы преумножить наши знания, чтобы дополнительно уменьшить этот показатель», - отметил Мурашко.

Он добавил, что иногда нюансы в оказании медицинской помощи, в подходах к профилактике и диагностике COVID-19 существенно влияют на конечный результат

На встрече также рассматривались вопросы о разработке и производстве в России и США средств профилактики и терапии инфекционных заболеваний, в том числе вакцины против COVID-19.

В ходе беседы был отмечен высокий уровень взаимопомощи, оказываемой государствами в период пандемии новой коронавирусной инфекции.

Посол США выразил благодарность российской стороне за предоставление медицинского оборудования на первых этапах распространения коронавирусной инфекции в США.

«Это был серьезный шаг со стороны России, который американский народ очень ценит», - подчеркнул Салливан.

Мурашко в ответ поблагодарил американских коллег за переданную в дар Российской Федерации партию аппаратов искусственной вентиляции легких, которые будут использоваться в российских регионах.

12 июля стало известно, что в Москве завершилось исследование первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции. По словам директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александра Лукашева, на данном этапе исследования главной задачей ученых было показать безопасность вакцины для человека, что и было сделано.