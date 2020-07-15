Шесть ассоциаций фармпроизводителей просят упростить процедуру ввода в оборот немаркированных медикаментов. Иначе примерно через три месяца начнутся перебои с лекарствами. О своих опасениях они заявили в письме главе правительства (есть в распоряжении «Известий»).

Проблемы, по их мнению, могут возникнуть из-за новых правил — с 1 июля вводить в оборот медикаменты без маркировки можно только при получении разрешения межведомственной комиссии. Игроки отрасти предлагают упростить процедуру — позволить компаниям лишь уведомлять о поставках уполномоченные органы, как это было раньше.

«На сегодня обращение произведенных немаркированных препаратов не может осуществляться, так как не готовы подзаконные акты. Межведомственная комиссия еще не собиралась. Созданных запасов лекарственных средств хватит на месяца три или четыре», — заявил генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.

О возможном дефиците, который спровоцируют нововведения, «Известиям» также рассказали в аптеках.

«Мы прогнозируем, что проблемы с медикаментами могут начаться через два-три месяца. Трудно сказать, с какими именно лекарствами могут быть сложности. Введение маркировки после пандемии оказалось проблемой как для части производителей, так и для аптечных сетей», — сообщила «Известиям» исполнительный директор СРО «Ассоциация независимых аптек» Виктория Преснякова.

Сейчас около 170 деклараций на лекарства без маркировки ждут решения комиссии, сообщили «Известиям» в Минздраве.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Боль от правил: производители предупредили о возможном дефиците лекарств