В АТОР не ждут обрушение спроса на внутренний туризм после открытия границ

Открытие границ не приведет к обрушению спроса на внутренний туризм в России. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе 14 июля.

Она отметила, что на российских морских курортах сейчас наблюдается аншлаг, а количество запросов превышает показатели аналогичного периода 2019 года.

По ее словам, авиасообщение с зарубежными странами будет открываться постепенно. А российские курорты из-за ажиотажного спроса и продления сезона в этом году могут получить до 15% больше туристов, чем в прошлом, подчеркнула Ломидзе.

При этом курорты юга России всё еще имеют достаточное количество номеров по доступным ценам для новых отдыхающих в течение лета. До начала сентября раскуплены только номера в отелях высокого уровня и частные виллы. К тому же не все отели курортов юга России открылись, сказала Ломидзе.

По словам исполнительного директора АТОР, даже в случае частичного открытия границ обрушения спроса на внутреннем туристическом рынке не произойдет, так как российские курорты обладают достаточной аудиторией, а цены в этом году в среднем по рынку не намного выше или такие же в сравнении с прошлым годом.

По мнению Ломидзе, не пострадают и новые чартерные направления — Алтай, Байкал и Хакасия, куда в этом году можно съездить отдохнуть за «разумные деньги».

На фоне распространения коронавируса многие страны мира ограничили международные пассажирские рейсы. Россия полностью ограничила международные авиаперевозки с 3 апреля, разрешены были только рейсы, возвращающие сограждан на родину.

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявляла, что обсуждение по возобновлению международных перелетов из России и постепенное снятие соответствующих ограничений начнется 15 июля.