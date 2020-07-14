Российский вратарь Сорокин подписал контракт с клубом НХЛ

Российский голкипер Илья Сорокин подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс». Об этом сообщил его агент Дэн Мильштейн на своей странице в Twitter во вторник, 14 июля.

По его словам, соглашение 24-летнего россиянина с клубом рассчитано до конца текущего сезона, пишет REGNUM. Уточняется, что контракт новичка нельзя подписать более чем на один сезон.

Как отмечает RT, Сорокин был выбран «Айлендерс» в третьем раунде драфта в 2014 году под 78-м номером. С 2014 года спортсмен выступал за столичный ЦСКА. В составе армейцев он стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2018/19. В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги он сыграл в 39 матчах. Всего в КХЛ он провел 313 матчей, одержав 184 победы в основное время, в среднем отражая 93,2% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 1,62. Сорокин является обладателем Кубка Гагарина, а также олимпийским чемпионом 2018 года в составе сборной России.

Как отмечает ТАСС, с 13 по 15 июля клубы НХЛ имеют право заключать контракты новичков с задрафтованными ранее игроками. По новому коллективному соглашению, принятому в ночь на 11 июля, хоккеисты смогут тренироваться с командой уже в этом сезоне, но на лед выйти не смогут. Заключение соглашения позволит спалить год контракта новичка, максимальная сумма которого составляет $0,925 млн в год.

Национальная хоккейная лига (НХЛ) возобновит 1 августа игровой сезон 2019/20. Соревнования были прерваны 12 марта на фоне пандемии коронавируса.