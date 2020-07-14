«Русал» потребовал от Потанина сменить руководство «Норникеля»

В «Русале» предложили совету директоров «Норникеля» потребовать от главы и крупнейшего акционера компании Владимира Потанина поменять состав топ-менеджмента организации. Об этом говорится в пресс-релизе российской алюминиевой компании, опубликованном на ее сайте во вторник, 14 июля.

«Мы обратились к совету директоров «Норникеля» с предложением принять резолюцию и потребовать от Владимира Потанина как управляющего партнера поменять команду менеджмента, перенести головной офис компании в Норильск и изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности», — следует из текста сообщения.

«Русал» пояснил, что эта инициатива связана с сомнениями в компетентности руководства «Норникеля» после экологических аварий в Норильске. В компании также поставили под сомнение способность и самого совета директоров российской горно-металлургической компании влиять на ситуацию.

11 июля Потанин предложил «Русалу» и Crispian, партнерам по акционерному соглашению, отказаться в 2020 году от выплаты дивидендов из-за аварии на ТЭЦ-3.

Разгерметизация резервуара хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая, после чего 20 тыс. т топлива попало в две реки — Амбарную и Далдыкан. В зоне ЧП был объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

По факту происшествия возбуждены дела о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ), порче земли (ч. 1 ст. 254 УК РФ) и загрязнении вод (ст. 250 РФ), они объединены в одно производство.

В «Норникеле» заявили 2 июля, что основные работы по ликвидации последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске будут окончены до наступления зимы.

Росприроднадзор оценил ущерб экологии от разлива нефтепродуктов в Норильске в 148 млрд рублей. В «Норникеле» же заявили о готовности оспорить озвученный размер ущерба после ЧП. Однако компания подтвердила обязательства ликвидировать последствия аварии за свой счет.

3 июля стало известно, что Норильско-Таймырская энергетическая компания (АО «НТЭК») допустила загрязнение водных объектов нефтепродуктами из-за разгерметизации резервуара № 5. Компания не обеспечила содержания технологического оборудования в исправном состоянии, а при осуществлении хозяйственной деятельности представило недостоверную информацию.