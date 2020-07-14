Супругов в Оренбурге будут судить за хранение суррогатного алкоголя

В Оренбурге в суд передано уголовное дело по факту хранения суррогатного алкоголя стоимостью более 1 млн рублей. По данным правоохранительных органов, обвиняемые супруги планировали продавать спиртное.

Полицейские выявили два склада с поддельным алкоголем на территории Оренбурга и Саракташа. По данным правоохранительных органов, супруги планировали продать более 8,5 тыс. бутылок со спиртным. Алкоголь был оформлен в стиле продукции известных отечественных и зарубежных брендов. Об этом пишет РИА «Оренбуржье».

Во время расследования уголовного дела полиция установила причастность обвиняемых к другим преступлениям, связанным с использованием поддельных этикеток. Супругам грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Волгограде сотрудники правоохранительных органов выявили восемь точек по продаже контрафактного алкоголя. Спиртное без маркировки привозил житель Краснодарского края.