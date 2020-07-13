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Сеть по продаже контрафактного алкоголя ликвидировали в Волгограде

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В Волгограде сотрудники правоохранительных органов выявили восемь точек по продаже контрафактного алкоголя. В отношении организатора торговли возбуждено уголовное дело.

По данным полиции, торговые точки работали в Дзержинском, Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах. Алкоголь привозил 36-летний житель Краснодарского края. На вине, чаче и коньяке не было маркировки. Кроме того, подозреваемый не был зарегистрирован в качестве предпринимателя.

Всего полицейские изъяли порядка 3,2 тыс. коробок с алкоголем. Стоимость изъятой партии составила более 1 млн рублей, пишет сайт «НовостиВолгограда.ру».

По факту реализации контрафактного алкоголя возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Самаре таможенники задержали партию контрафактной спортивной обуви. Ущерб, который мог быть нанесен правообладателям, составляет 66 млн рублей.

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