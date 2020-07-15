Корабль знаний: когда школа приплывает за тобой сама

Треть территории Бангладеш расположена всего на метр выше уровня моря. В сезон дождей эти зоны, в которых проживает около 20 млн человек, на восемь месяцев заливает водой. Дети из бедных семей, у которых нет средств на личный транспорт, в это время обычно перестают ходить на учебу — среднюю школу в этих местах заканчивает менее 1% населения. Однако с недавних пор школа приплывает к ним сама. Как проходит учебный процесс на воде — в фотогалерее «Известий»