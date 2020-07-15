Корабль знаний: когда школа приплывает за тобой сама

Треть территории Бангладеш расположена всего на метр выше уровня моря. В сезон дождей эти зоны, в которых проживает около 20 млн человек, на восемь месяцев заливает водой. Дети из бедных семей, у которых нет средств на личный транспорт, в это время обычно перестают ходить на учебу — среднюю школу в этих местах заканчивает менее 1% населения. Однако с недавних пор школа приплывает к ним сама. Как проходит учебный процесс на воде — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/LightRocket/Jonas Gratzer
Классная комната на лодках местной некоммерческой общественной организации BRAC вмещает около 30 учеников
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Фото: Getty Images/LightRocket/Jonas Gratzer
Благодаря металлическому каркасу, отсутствию вертикальных колонн и выгнутым наружу стенам комната получается достаточно просторной
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Фото: Getty Images/LightRocket/Jonas Gratzer
Крепкая многослойная крыша выдерживает все удары непогоды, что особенно актуально в период муссонов
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Фото: Getty Images/LightRocket/Jonas Gratzer
На крышах некоторых лодок установлены солнечные батареи, которые позволяют проводить уроки не только днем, но и в темное время суток — для работающих учеников
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Фото: Getty Images/LightRocket/Jonas Gratzer
Солнечные батареи позволяют включать в классных комнатах различные электроприборы, в том числе ноутбуки, и выходить в интернет
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Фото: Getty Images/LightRocket/Jonas Gratzer
Часть плавучих образовательных учреждений оснащена небольшими библиотеками и лабораториями, где ученики могут проводить научные эксперименты
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Фото: Getty Images/LightRocket/Jonas Gratzer
Обучение в плавучих школах продолжается только до пятого класса
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Фото: Getty Images/LightRocket/Jonas Gratzer
Учителей набирают среди местных жителей. Они не только учат своих подопечных читать и писать, но и беседуют с ними о необходимости постоянного умственного и физического развития, о последствиях изменения климата, способах защиты окружающей среды
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Фото: Getty Images/LightRocket/Jonas Gratzer
Услугами плавучих школ уже смогли воспользоваться около 10 тыс. учащихся
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Фото: Getty Images/LightRocket/Jonas Gratzer
Картина, которую можно наблюдать у любой школы мира, — матери ждут окончания урока и возвращения детей
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Фото: Getty Images/LightRocket/Jonas Gratzer
В лодках не только обучаются, они используются и как школьные автобусы — забирают учеников из дома и привозят обратно
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