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Перед штурмом: чему учат в трущобах Найроби

Один день из жизни кенийских школьников
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Школа в трущобах Найроби
Фото: Getty Images/Jan Hetfleisch
Кибера — крупнейшие трущобы африканского континента, расположенные в пригороде кенийского Найроби. Здесь живут, по разным данным, от 500 тыс. до 2 млн человек. В лачугах, построенных из подручных материалов, нет ни водопровода, ни канализации, ни электричества. Однако местные дети с ранних лет имеют доступ к образованию. Как проходят уроки в школе под названием «Мозговой штурм» — в фотогалерее «Известий»
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Школа в трущобах Найроби
Фото: Getty Images/Jan Hetfleisch
В Кении существует закон о бесплатном начальном образовании, однако государственных школ в Кибере нет
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Школа в трущобах Найроби
Фото: Getty Images/Jan Hetfleisch
Учебные заведения существуют на пожертвования благотворителей
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Школа в трущобах Найроби
Фото: Getty Images/Jan Hetfleisch
На несколько десятков детей разных возрастов — всего одна учительница
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Школа в трущобах Найроби
Фото: Getty Images/Jan Hetfleisch
Преподаватели — только местные, всем остальным заходить в трущобы опасно
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Школа в трущобах Найроби
Фото: Getty Images/Jan Hetfleisch
Ученики посещают школу с ясельного возраста, только научившись ходить, и учатся здесь до пяти лет. Треть из них — сироты
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Школа в трущобах Найроби
Фото: Getty Images/Jan Hetfleisch
Занятия для всей школы проводятся в единственном классе площадью 25 кв. м
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Школа в трущобах Найроби
Фото: Getty Images/Jan Hetfleisch
Когда финансы позволяют, детей в школе кормят
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Школа в трущобах Найроби
Фото: Getty Images/Jan Hetfleisch
Завтрак и обед готовят на печи, которую топят углем
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Школа в трущобах Найроби
Фото: Getty Images/Jan Hetfleisch
На несколько десятков маленьких детей в школе имеется всего одна уборная
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Школа в трущобах Найроби
Фото: Getty Images/Jan Hetfleisch
Бывает, что учебный класс в середине года резко пустеет. Из-за антисанитарии, царящей в трущобах, здесь нередки вспышки холеры, которые уносят жизни сразу нескольких учеников
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Школа в трущобах Найроби
Фото: Getty Images/Jan Hetfleisch
Мусором в Кибере завалены все улицы и окрестности. Иногда его сжигают, чтобы расчистить пути для пешеходов
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