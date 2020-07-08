Перед штурмом: чему учат в трущобах Найроби

Кибера — крупнейшие трущобы африканского континента, расположенные в пригороде кенийского Найроби. Здесь живут, по разным данным, от 500 тыс. до 2 млн человек. В лачугах, построенных из подручных материалов, нет ни водопровода, ни канализации, ни электричества. Однако местные дети с ранних лет имеют доступ к образованию. Как проходят уроки в школе под названием «Мозговой штурм» — в фотогалерее «Известий»