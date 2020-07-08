Перед штурмом: чему учат в трущобах Найроби

Кибера — крупнейшие трущобы африканского континента, расположенные в пригороде кенийского Найроби. Здесь живут, по разным данным, от 500 тыс. до 2 млн человек. В лачугах, построенных из подручных материалов, нет ни водопровода, ни канализации, ни электричества. Однако местные дети с ранних лет имеют доступ к образованию. Как проходят уроки в школе под названием «Мозговой штурм» — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: Getty Images/Jan Hetfleisch
В Кении существует закон о бесплатном начальном образовании, однако государственных школ в Кибере нет
На весь экран
Фото: Getty Images/Jan Hetfleisch
Учебные заведения существуют на пожертвования благотворителей
На весь экран
Фото: Getty Images/Jan Hetfleisch
На несколько десятков детей разных возрастов — всего одна учительница
На весь экран
Фото: Getty Images/Jan Hetfleisch
Преподаватели — только местные, всем остальным заходить в трущобы опасно
На весь экран
Фото: Getty Images/Jan Hetfleisch
Ученики посещают школу с ясельного возраста, только научившись ходить, и учатся здесь до пяти лет. Треть из них — сироты
На весь экран
Фото: Getty Images/Jan Hetfleisch
Занятия для всей школы проводятся в единственном классе площадью 25 кв. м
На весь экран
Фото: Getty Images/Jan Hetfleisch
Когда финансы позволяют, детей в школе кормят
На весь экран
Фото: Getty Images/Jan Hetfleisch
Завтрак и обед готовят на печи, которую топят углем
На весь экран
Фото: Getty Images/Jan Hetfleisch
На несколько десятков маленьких детей в школе имеется всего одна уборная
На весь экран
Фото: Getty Images/Jan Hetfleisch
Бывает, что учебный класс в середине года резко пустеет. Из-за антисанитарии, царящей в трущобах, здесь нередки вспышки холеры, которые уносят жизни сразу нескольких учеников
На весь экран
Фото: Getty Images/Jan Hetfleisch
Мусором в Кибере завалены все улицы и окрестности. Иногда его сжигают, чтобы расчистить пути для пешеходов
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печатии массовым коммуникациям.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.