В Сети появилось видео подрыва российского патруля в Сирии

В Сети во вторник, 14 июля, появилась видеозапись, на которой запечатлен момент подрыва российского патруля в Сирии, в результате чего пострадали три человека.

Как отмечает телеканал РЕН ТВ, подтверждения подлинности этого видео нет.

Ранее в этот день в Центре по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев (ЦПВС) сообщили, что трое российских военнослужащих получили ранения при подрыве самодельного взрывного устройства (СВУ) на пути следования колонны в Сирии.

Инцидент произошел во вторник около 8:50 (мск) в ходе совместного российско-турецкого патрулирования трассы М-4 в районе населенного пункта Эриха в южной части провинции Идлиб. В результате взрыва повреждены бронетранспортер российской военной полиции и турецкий бронеавтомобиль.

В настоящее время патрулирование приостановлено. Российское командование совместно с турецкими коллегами и сирийскими органами безопасности устанавливают причастность действующих в Идлибе боевиков к нападению на колонну.

Боевики регулярно предпринимают попытки нападения на российские базы в Сирии. 23 июня средства ПВО также уничтожили два ударных дрона. Кроме того, 11 июля два отряда террористов атаковали позиции сирийских военных в Идлибе, нападение было отбито.

Гражданская война в САР началась в 2011 году: антиправительственные выступления привели к массовым беспорядкам в сирийских городах, а потом переросли в вооруженный конфликт.