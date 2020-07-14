Водитель погиб при разгрузке стройматериалов в Липецкой области

Водитель манипулятора погиб от удара током в Липецкой области. Поселок остался без электричества.

Трагедия произошла в коттеджном поселке Новоселкино на окраине Липецка. Водитель манипулятора разгружал стройматериалы и слишком близко подъехал к линии электропередач. Электродуга прошла между ЛЭП и поднятой стрелой манипулятора, пишет GOROD48. От полученных травмы 55-летний мужчина скончался.

Во время ожидания специальных служб и извлечения тела погибшего из автомобиля поселок остался без электричества.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области девятилетняя девочка погибла в результате короткого замыкания в фонтане. Она забралась в фонтан, чтобы достать упавшую кепку, и получила удар током.