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Водитель погиб при разгрузке стройматериалов в Липецкой области

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Водитель манипулятора погиб от удара током в Липецкой области. Поселок остался без электричества.

Трагедия произошла в коттеджном поселке Новоселкино на окраине Липецка. Водитель манипулятора разгружал стройматериалы и слишком близко подъехал к линии электропередач. Электродуга прошла между ЛЭП и поднятой стрелой манипулятора, пишет GOROD48. От полученных травмы 55-летний мужчина скончался.

Во время ожидания специальных служб и извлечения тела погибшего из автомобиля поселок остался без электричества.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области девятилетняя девочка погибла в результате короткого замыкания в фонтане. Она забралась в фонтан, чтобы достать упавшую кепку, и получила удар током.

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