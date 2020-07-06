Девятилетняя девочка погибла от удара током в фонтане под Волгоградом

В Волгоградской области девятилетняя девочка погибла в результате короткого замыкания в фонтане, из которого пыталась достать кепку. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

Трагедия произошла в центральном парке станицы Березовской Даниловского района вечером, 5 июля. Школьница вместе с подругой гуляла в парке без присмотра взрослых. Играя рядом с фонтаном, девочка решила достать из фонтана упавшую туда кепку. Она перешагнула борт фонтанической чаши, и когда ее ноги оказались в воде, ее стало бить током. Очевидцы вытащили ребенка, но спасти ее не удалось – девочка скончалась на место происшествия, отмечает телеканал «Звезда». Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Известно, что фонтан был установлен и функционирует с 2018 года. Следствие установило, что сбои и неполадки в электрооборудовании, обеспечивающем работу фонтана, могли стать причиной короткого замыкания, пишет сайт kp.ru. В администрации сельского поселения в рамках расследования следователи изъяли техническую и финансовую документацию, связанную со строительством и вводом объекта в эксплуатацию.

14 июня сообщалось, что 14-летний подросток залез на крышу грузового вагона на станции Пенза-3 одноименного региона Куйбышевской железной дороги и получил удар током. От полученной электротравмы он скончался.