«Нафтогаз Украины» предупредил о возможном срыве отопительного сезона

«Нафтогаз Украины» заявил об угрозе срыва отопительного сезона в стране из-за долгов теплопроизводителей. Об этом сообщила пресс-служба компании в понедельник, 13 июля.

По информации компании, угрозу поставки создали ненадлежащие расчеты за газ со стороны подобных предприятий. «Нафтогаз» назвал ситуацию недопустимой.

Отмечается, что сейчас перечень включает 109 должников при общем количестве теплопроизводителей на Украине в 1316 предприятий, пишет «РИА Новости».

1 июля сообщалось, что транзит природного газа через территорию Украины в первом полугодии текущего года составил 24,9 млрд куб. м, что на 45% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

22 июня глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что иск депутатов Верховной рады в Конституционный суд о незаконном выделении оператора ГТС из «Нафтогаза» может сорвать транзит газа из Российской Федерации.

В январе–апреле 2020 года объем транзита газа через Украину сократился на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

31 декабря 2019 года стало известно, что «Газпром» и «Оператор ГТС Украины» подписали соглашение по транзиту. В 2020 году через Украину должно пройти 65 млрд куб. м газа. Затем до 2024 года ежегодные поставки составят по 40 млрд куб. м.