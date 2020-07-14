Врач рассказала о способах заснуть в жару без кондиционера

Член Российского общества сомнологов, врач Алена Максимова рассказала, как спать в жаркую погоду в помещении без кондиционера.

По словам специалиста, в этом случае необходимо раскрывать окна и задергивать шторы, чтобы помещение не нагревалось, передает телеканал «Звезда».

Врач также советует спать в жару без одеяла либо использовать одеяло из льна или хлопка. Она добавила, что в слишком теплую погоду нельзя накрываться синтетическими покрывалами, так как из-за них хуже дышит кожа.

Кроме того, Максимова рекомендовала поставить в спальне увлажнитель воздуха.

«Если нет увлажнителя, то можно поставить таз с холодной водой. Это не охладит комнату, но дополнительное увлажнение создаст», — добавила она.

В феврале заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования в Институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов рассказал, что из-за недосыпа начинают накапливаться разные патологии вроде ожирения, диабета, проблем с сердцем.