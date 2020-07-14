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Россиян предостерегли от самостоятельных занятий йогой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Самостоятельные занятия йогой без учета всех нюансов этой сложной телесной практики могут навредить здоровью. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал президент Федерации йоги России, руководитель и старший преподаватель «Школы инструкторов йоги» Федерации йоги России Сергей Репин.

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По его словам, йога очень травмоопасна, и есть много моментов, которые трудно учесть, если заниматься только по видеоурокам, поэтому обязательно нужно объяснение учителя.

Репин добавил, что начинать занятия всегда нужно с тренером. Дальше всё зависит от того, какую цель ставит перед собой человек.

«Если вы хотите просто заниматься любыми упражнениями, наверняка это будет полезно для здоровья, иногда это будет выглядеть как йога, в этом нет ничего страшного. Но если заниматься йогой серьезно, и если вы занимаетесь по видео без глубоких объяснений, это может серьезно повредить здоровью. Нужно очень хорошо разбираться в йоге, чтобы вести такие занятия самостоятельно. Но если это так, тогда вам не нужны никакие видео», — сказал эксперт.

При этом, по его словам, онлайн-обучение с тренером возможно, но есть определенные условия.

«В спорте достаточно часто пользуются онлайн-тренировками. Что касается йоги, здесь есть две стороны одной медали. Если это преподаватель, с которым вы хорошо знакомы и который вас знает, нет существенной разницы. Если же это преподаватель, которого вы ни разу в жизни не видели, его рекомендации, скорее всего, будут не совсем точными. Это возможно как временная мера. Онлайн-обучение возможно, если это ваш гуру, ваш педагог, ваш учитель», — пояснил Репин.

Ранее, 13 июля, сообщалось, что участники тренингов школы «Папы и Бороды» в Санкт-Петербурге пожаловались на излишнюю экстремальность некоторых занятий. Например, на одном из занятий люди сели «гусеницей» и стали гладить друг другу животы. А на другом тренинге людей попросили стоять на гвоздях.

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