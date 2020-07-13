В Петербурге пожаловались на авторов «тренингов с конвульсиями»

Участники тренингов школы «Папы и Бороды» в Санкт-Петербурге пожаловались на излишнюю экстремальность некоторых занятий. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

На странице школы говорится, что наставники проводят практики с 1999 года и умеют через энергетику «передавать состояния, к которым люди идут годами упорной работы над собой».

Владимир Долохов, который называет себя «Папой», а также другие последователи движения опубликовали на своих страницах в Instagram видео с занятий. На кадрах некоторые упражнения выглядят крайне неоднозначно. Например, на одном из занятий люди сели «гусеницей» и стали гладить друг другу животы. А на другом тренинге людей попросили стоять на гвоздях.

Есть и совсем экстремальные практики, такие, как, например, кислородное голодание, которое может вызвать краткосрочные обмороки.

Телеканал попросил прокомментировать видео психолога Никиту Карпова.

«Надо сказать, и в психотерапии, и в йоге много достаточно практик с касанием друг друга. Ну, например, если мы говорим про психотерапию, есть телесно-ориентированная психотерапия. И упражнения оттуда тоже могут удивить. Но при этом ряд вещей вызывает серьезные сомнения», — сказал он.

Как отметил психолог, он не сторонник, когда «все практики смешивают в одну кучу». По его словам, не очень здоровой историей является «потрясание в конвульсиях участников тренинга».

Специалист подчеркнул также, что авторы должны быть большими мастерами, чтобы совершать тренинги без угрозы для здоровья участников. При этом клиентам школы, которые «верят в чудеса», стоит также внимательно следить за тем, что они подписывают.

Ранее в мае ученые доказали, что пение помогает людям справляться со стрессом. Оно провоцирует выброс «гормонов счастья» эндорфинов в кровь. Благодаря этому улучшается настроение, укрепляется иммунная система и улучшается качество сна. Также пение помогает человеку сделать свое дыхание ритмичным и наладить кислородный обмен в клетках легких. Контроль дыхания в процессе пения помогает замедлить сердечный ритм и снизить кровяное давление.