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Стало известно о планах Британии отказаться от оборудования Huawei в сетях 5G

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Фото: TASS/EPA/Facundo Arrizabalaga
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Премьер-министр Великобритании со следующего года запретит использовать оборудование китайской компании Huawei при развертывании сетей 5G в стране. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

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По информации издания, о решении правительства может быть объявлено уже во вторник, 14 июля.

Как пишет газета, в понедельник 60 депутатов-консерваторов призвали премьера назвать дату отказа от оборудования китайской корпорации. Отмечается, что этот вопрос Борис Джонсон 13 июля в течение 11 часов обсуждал с министром цифровых технологий Оливером Дауденом.

Во вторник эта тема будет вынесена на рассмотрение Совета по национальной безопасности, на котором и будет принято окончательное решение о будущем Huawei в организации британских телекоммуникационных сетей нового поколения. Сразу после этого Дауден должен рассказать о позиции правительства во время выступления в парламенте.

В январе правительство Великобритании, несмотря на предупреждения со стороны США, согласилось ограниченно допустить Huawei к развертыванию сетей 5G в королевстве на уровне не более 35%.

Президент США Дональд Трамп ранее предупреждал руководство Великобритании о том, что сотрудничество с Huawei угрожает безопасности страны. Американская сторона указывала на то, что использование оборудования корпорации КНР в британской инфраструктуре может затруднить обмен информацией по линии разведывательного альянса Five Eyes.

В самих Соединенных Штатах в отношении Huawei, ее дочерних структур, а также финансового директора компании Мэн Ваньчжоу выдвинуты обвинения по 23 пунктам, включая промышленный шпионаж и нарушение американских санкций против Ирана. Вашингтон, ведущий торговую войну с Пекином, призывает своих союзников отказываться от оборудования Huawei.

В мае 2019 года министерство торговли США внесло Huawei в черный список. Компании запретили покупать технологии и компоненты у американских производителей и вести деятельность с бизнесом США без разрешения Вашингтона.

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