Лавров и Помпео обсудили подготовку к саммиту «ядерной пятерки» СБ ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео обсудили ход подготовки встречи лидеров пяти государств-постоянных членов Совета Безопасности ООН. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщается на сайте МИД РФ.

«Главы внешнеполитических ведомств детально обсудили ход подготовки предлагаемой российской стороной встречи лидеров пяти стран-постоянных членов СБ ООН. Проведен обстоятельный обмен мнениями по обеспечению стратегической стабильности в контексте предстоящих заседаний российско-американских рабочих групп по военно-политической тематике», — говорится в заявлении.

Кроме того, стороны рассмотрели задачи урегулирования конфликтов в Афганистане, Ливии и Сирии.

Помимо прочего, Лавров и Помпео обменялись мнениями об актуальной международной повестке и затронули вопросы двусторонних отношений.

В январе президент России Владимир Путин на Всемирном форуме памяти холокоста в Израиле призвал «ядерную пятерку» провести встречу и найти коллективные ответы на актуальные вызовы и угрозы.

В мае Лавров заявил, что проведение саммита все еще не потеряло своей актуальности с учетом новых проблем, которые выявила коронавирусная инфекция. В том же месяце пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что встреча «ядерной пятерки» пройдет в онлайн-режиме.

В начале июля замглавы МИД России Сергей Вершинин сообщил, что подготовка саммита «ядерной пятерки» СБ ООН продолжается, но конкретных деталей встречи пока нет.

«Ядерная пятерка» — неформальное объединение государств, имеющих ядерное оружие. В него входят Россия, Китай, Великобритания, США и Франция.