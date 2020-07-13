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Фото зубров из Брянского заповедника выставили на площади в Брянске

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В Брянске в центре города открылась фотовыставка «Зубры заповедника «Брянский лес» в объективе брянских фотографов». Огромные фотографии выставили между площадью Партизан и сквером имени Петра Проскурина.

Выставку посвятили 10-летию программы по восстановлению поголовья зубров в Брянской области. Ее открытие приурочили к дню создания заповедника «Брянский лес». Увидеть снимки этих животных можно до конца лета, пишет NASHBRYANSK.RU.

Зимой в заповеднике оценили численность зубров. Стадо насчитывало 103 особи. Программу по восстановлению популяции начали реализовывать в 2010 году. В этом году специалисты планируют провести реконструкцию вольера для передержки зубров, а также подготовить новые клетки для перевозки животных.

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