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Глава ВОЗ заявил о неправильном направлении борьбы с COVID-19 во многих странах

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Фото: REUTERS/Amanda Perobelli
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Многие государства пошли в неверном направлении в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, заявил в понедельник, 13 июля, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга.

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«Буду откровенен. Слишком много стран пошли в неверном направлении. Коронавирус остается врагом общества номер один, однако действия многих правительств и людей не отражают этого», — сказал Гебрейесус, выступление которого транслировали в Twitter ВОЗ.

Какие именно страны выбрали неверную стратегию борьбы с распространением инфекции, глава ВОЗ не уточнил.

Днем ранее организация сообщила о новом рекорде по суточному приросту случаев COVID-19 — за сутки было выявлено 230,3 тыс. подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

7 июля Гебрейесус заявил, что мир еще не прошел пик заболеваемости коронавирусом. Он добавил, что вспышка болезни сейчас ускоряется.

По словам представителя ВОЗ в России Мелиты Вуйнович, организация почти каждый день фиксирует рекордные уровни заражения коронавирусом в мире, что говорит об усилении пандемии на глобальном уровне.

По данным Worldometer на 13 июля, в мире выявлено свыше 13,1 млн случаев коронавируса, из них более 572 тыс. летальных. Всего с начала пандемии в мире выздоровели больше 7,6 млн человек.

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