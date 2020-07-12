ВОЗ сообщила о новом рекорде по суточному приросту случаев COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) за последние сутки зафиксировала рекордные 230,3 тыс. подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на ее сайте 12 июля.

Всего в мире с начала пандемии зафиксировано более 12,5 млн случаев COVID-19, жертвами заболевания стала 561 тыс. человек.



Предыдущий рекорд ВОЗ зарегистрировала 11 июля. В тот день суточный прирост составил 228 102 новых случая.

7 июля глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что мир еще не прошел пик заболеваемости коронавирусом. Он добавил, что вспышка болезни сейчас ускоряется.

По словам представителя ВОЗ в России Мелиты Вуйнович, организация почти каждый день фиксирует рекордные уровни заражения коронавирусом в мире, что говорит об усилении пандемии на глобальном уровне.