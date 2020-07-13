Якутский почтальон прошел около 360 км за 10 дней для доставки писем

Лучшим почтальоном России признали начальника почтового отделения поселка Сангар Кобяйского района Афанасия Полятинского. Он заслужил звание «Человек года» российской государственной почтовой сети «Почта России».

Как пишет ИА SakhaNews, Полятинский преодолел за 10 дней порядка 360 км, чтобы разнести корреспонденцию по отдаленным селам.

Сам он вспоминает, что первые 30 км шел через реку по колено в воде. Затем началась буря, ему пришлось пережидать ее во временной постройке из досок и целлофана с печкой внутри, которую соорудили охотники. Позже он продолжил свой путь.

За эти 10 дней почтальон спал в кровати лишь дважды. Иногда его подвозили на тракторах, но в основном шел сам. По дороге ему попадались свежие следы медведя, однажды он провалился сквозь лед и промок.

3 июля сообщалось, что в России создали дрон, который может летать на 300 км с полезной нагрузкой более 200 кг. Он, в частности, способен доставлять почту и товары первой необходимости в отдаленные деревни.