В России создали летающий на 300 км с грузом дрон

Российские специалисты создали беспилотник, способный летать на 300 км с полезной нагрузкой более 200 кг, сообщил руководитель проекта по созданию дрона BRAERON Дмитрий Арсентьев.

По его словам, новый беспилотник может применяться для доставки товаров первой необходимости, почты и других грузов в российские отдаленные деревни, а также для работы в условиях Крайнего Севера на нефтяных промыслах, передает «РИА Новости».

«С экономической точки зрения дрон даст возможность снизить логистическую наценку более чем на треть», — отметил Арсентьев.

Он добавил, что недавно была подана заявка на государственную регистрацию дрона в Росавиацию. Ожидается, что 10 июля BRAERON станет первым официально зарегистрированным тяжелым беспилотником на территории РФ.

Руководитель проекта рассказал, что дрон может преодолевать расстояние до 300 км при температуре от минус 40 до плюс 40 градусов по Цельсию, а максимальный перевозимый вес составляет 240 кг.

Размер дрона BRAERON — 5х3 м, он работает на двигателях внутреннего сгорания и заправляется бензином Аи-95. Развертывание и прогрев беспилотника занимает около 60 минут, вертикальный взлет не требует особых условий для подготовки к полету, а для посадки ему нужна только ровная площадка 10х10 м.

В январе прошлого года сообщалось, что в России создали конвертоплан — беспилотный летательный аппарат, совместивший достоинства самолетов и вертолетов.