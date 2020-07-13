Двухлетняя девочка утонула в бассейне в Астраханской области

В Ахтубинске (Астраханская область) двухлетняя девочка погибла во время купания в надувном бассейне. Следователи проводят проверку по факту случившегося.

По данным правоохранительных органов, девочка играла во дворе своего дома. На некоторое время родители оставили ребенка без присмотра. Девочка самостоятельно забралась в надувной бассейн и утонула. Об этом сообщает «Астрахань-24».

В следственном управлении напоминают, что детей нельзя оставлять без присмотра возле воды.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области девятилетний ребенок утонул, когда друзья бросили его в воду.