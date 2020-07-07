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Девятилетний ребенок утонул в Челябинской области

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В Челябинской области девятилетний ребенок утонул, когда друзья бросили его в воду. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Трагедия произошла на карьере возле завода «Сигнал» в Еманжелинске. Компания детей в возрасте от восьми до 14 лет отдыхали у воды, старшие ребята раскачивали младших и забрасывали в воду. После одного из бросков девятилетний ребенок не выплыл, сообщает ИА «Ура.ру».

Подростки испугались, собрали вещи и сообщили о случившемся родителям. На место прибыли спасатели, они обнаружили тело ребенка на трехметровой глубине в 4 м от берега.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае трое детей утонули, пытаясь переплыть Мариинскую протоку. Еще одного подростка спасли рыбаки.

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