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Трое детей утонули в реке в Хабаровском крае

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Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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В отдаленном районе Хабаровского края в реке утонули трое детей. Об этом сообщили в воскресенье, 5 июля, в ГУ МВД по региону.

Трагедия произошла в районе села Мариинского в Ульчском районе края, на место происшествия направились полицейские и спасатели.

«По предварительной информации, на протоке Мариинской четверо мальчиков 9–13 лет рыбачили и купались. В какой-то момент они решили переплыть эту протоку», — приводит ТАСС сообщение полиции. Одного подростка спасли находившиеся рядом рыбаки.

Район, где погибли дети, находится в 160 километрах от села Троицкого.

2 июля в Облученском районе Еврейской автономной области в водоеме утонула трехлетняя девочка. Трагедия произошла в 11 км от города Облучье.

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