Жители Благовещенска проголосуют за арт-объекты для центрального парка

Жители Благовещенска могут поучаствовать в голосовании по поводу арт-объектов, которые в будущем украсят сквер центральной городской площади. Сейчас там продолжается масштабная реконструкция. Выразить свою точку зрения может любой желающий.

Всего предстоит ответить на три вопроса: должны ли быть в сквере скамейки, нужны ли арт-объекты в этом месте и, если да, то какие арт-объекты должны занять там место.

Выбрать придется из 23 наименований. Фигуры зверей выполнены в разных техниках. Есть кованые, полигональные, сделанные из экологических материалов. Так, архитекторы предлагают установить ярко-красного полигонального медведя, кованого лося или волка в стиле «металлик».

Как пишет Амурская служба новостей, то, что в общественных пространствах Благовещенска необходимо разместить арт-объекты, отмечали сами горожане. По этому поводу проводили опрос, посвященный озеленению и благоустройству.

7 июля сообщалось, что стритрейсеры испортили вид самого красивого объекта на новой набережной — амфитеатра. После гонок там остались следы от шин.